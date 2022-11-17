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Песков: Киев показал свое нежелание договариваться, предлагая публичные переговоры

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков: Киев показал свое нежелание договариваться, предлагая публичные переговоры
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Украинское руководство, предлагая провести публичные переговоры, показывает свое нежелание договариваться, спецоперация будет продолжена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 17 ноября.

— Трудно себе представить вообще публичные переговоры. Публичных переговоров не бывает. Тем более публичные переговоры в такой сфере. Но однозначно одно: украинская сторона не хочет никаких переговоров, специальная военная операция продолжается, ее цели должны быть достигнуты, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал «сигналы» от партнеров о том, что российская сторона хочет прямых переговоров. Украинский лидер в ответ на это предложил публичный формат диалога.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что формат публичных прямых переговоров не состоится, поскольку этому помешает Запад. По его словам, прежде всего диалог не нужен Соединенным Штатам, поскольку при такой встрече мировому сообществу придется выслушать доклад о страшных зверствах, которые совершала украинская сторона на территории Донбасса.

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