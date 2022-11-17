Психолог Гладышева объяснила, почему человеку необходимо хобби

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Наличие хобби в жизни человека помогает ему расслабиться, а также расширить кругозор. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала психолог Марина Гладышева

По ее словам, хобби является показателем многогранности личности.

— Человеку важно переключать фокус внимания, чтобы дать психике отдохнуть, а хобби — отличный способ отвлечься, — подчеркнула Гладышева.

Психолог отметила, что человек всегда ассоциирует хобби с отдыхом, так как в этот момент он занят тем, что ему нравится.

— Занятия любимым делом способствуют улучшению настроения, потому что увеличивают количество гормонов радости, — пояснила психолог. — Эти гормоны, в свою очередь, повышают внутренний заряд человека и мотивируют к действию.

С помощью хобби, как рассказывает собеседница «ВМ», легко компенсируются агрессия и стрессы, которые могут возникать после общения с другими людьми:

— Любимые занятия помогают снизить пагубные психологические состояния, так как это дает возможность выхода негативным эмоциям.

Она подчеркнула, что особенно хорошо с выбросом негативных эмоций справляются активные виды хобби.

Нестандартное хобби, по мнению Гладышевой, является необычным проявлением психики человека.

— Когда человек не может найти себя в чем-то привычном для других, он обращается к необычным интересам, — объяснила психолог. — Привычное для других хобби не отвлекает его от негатива и не улучшает внутреннего состояния, поэтому человек ищет то, что будет откликаться его внутреннему состоянию.