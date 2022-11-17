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Банк России утвердил комиссию для физлиц за трансграничный перевод по СБП

Евгений Жуков
Финансы
Банк России утвердил комиссию для физлиц за трансграничный перевод по СБП
Фото: Вечерняя Москва

Центральный Банк Российской Федерации установил комиссию в размере шести рублей за трансграничные переводы физлиц в рамках Системы быстрых платежей (СБП) независимо от переводимой суммы. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе регулятора.

При этом за зачисление такого перевода комиссия взиматься не будет.

— Максимальное значение размера платы, взимаемой кредитной организацией со своих клиентов — физических лиц, являющихся получателями денежных средств при осуществлении физическими лицами в пользу физических лиц трансграничного перевода денежных средств в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), в размере 0,00 рублей, — говорится в сообщении Банка России.

Данная опция начнет работать с 19 декабря.

До этого инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что инфляция быстро «съедает» покупательную способность наличных денег, поэтому хранить сбережения таким образом не стоит.

Эксперт отметил, что в наличных не стоит хранить ни рубли, ни евро, ни доллары. Он добавил, что валюта сама по себе не является оптимальным вариантом для хранения сбережений.

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