Риши Сунак объяснил, почему Россию нельзя исключить из G20

Фото: flickr/number10gov

Россию невозможно исключить из состава «Большой двадцатки» (G20). Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

— G20 отличается от G7. Это более широкая группа стран, которая работает по принципу консенсуса, — заявил он.

Именно поэтому, объяснил британский премьер, Россию нельзя исключить из «Большой двадцатки», как это было когда-то сделано в «Большой восьмеркой». Последняя в 2014 сократилась до G7 после исключения РФ, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что на групповую фотосъемку после неформального обеда участников саммита «Большой двадцатки» остались только пять человек. Это президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Кроме того, на съемку остался президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Саммит «Большой двадцатки» проходил в Индонезии на острове Бали с 15 по 16 ноября. Перед началом мероприятия планировалось сделать групповое фото участников встречи. Однако оно было перенесено из-за нежелания представителей США и Европы фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым.