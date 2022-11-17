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Республиканцы пообещали провести расследование против Байдена

Евгений Жуков
В мире
Республиканцы пообещали провести расследование против Байдена
Фото: whitehouse

Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер в четверг, 17 ноября, пообещал расследование в отношении президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах, и является ли американский лидер риском для национальной безопасности государства.

По словам Комера, данная инициатива стоит «на верхней позиции» в перечне приоритетов республиканцев.

Политик также добавил, что расследование посвятят темам возможных нарушений закона о коррупции и иностранных агентах, а также рассмотрят вопрос потенциального участия в сговорах с целью отмывания денег.

— Мы хотим знать, что администрация Байдена прячет от американского народа, — заявил Комер.

Он также предположил, что сын президента США Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности могут содержаться в его ноутбуке, передает РИА Новости.

Фильм о жизни Хантера Байдена, сына президента США, во время закрытого показа сорвал овации в Голливуде, пишут западные СМИ. Почему кинокартину выпустили именно сейчас и чем она так понравилась американцам, «Вечерняя Москва» обсудила с политологами.

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