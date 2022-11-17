Haaretz: Израиль потратил миллионы долларов на помощь Украине под давлением США

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Руководство Израиля потратило миллионы долларов на закупку неких «стратегических материалов» для Украины под давлением Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщило издание Haaretz.

По сведениям авторов материала, полученным из европейских дипломатических источников, такое решение было принято в связи с требованием администрации американского лидера Джо Байдена о прекращении ограничиваться только гуманитарными поставками Киеву. Белый дом призывает расширить помощь, передав Украине в том числе и современные системы ПВО.

В результате стороны достигли соглашения о поставках «стратегических материалов» через одну из стран Североатлантического альянса, которая, в том числе, поставляет вооружение Украине.

В свою очередь Израиль оплатил помощь, а упомянутая страна, являющаяся членом НАТО, закупила необходимые материалы и передала украинскому руководству.

До этого советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что правительство США выделит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger и ракеты Stinger.