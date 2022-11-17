Подозреваемые в убийстве 19-летней давности националисты арестованы до 4 января

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Подозреваемые в совершении убийства на национальной почве Роман Орлов и Денис Бураков арестованы до 4 января. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил «Вечерней Москве» источник в Басманном суде города Москвы.

В декабре 2003 года, по версии следствия, Орлов и Бураков совместно с другими лицами в районе Новоизмайловского проспекта Санкт-Петербурга напали на прохожего неславянской внешности, в результате чего мужчина скончался.

По данным ведомства, злоумышленники состояли в организованной преступной группе под руководством Алексея Воеводина и Дмитрия Боровикова, созданную для совершения нападений и убийств по мотивам национальной ненависти.

До этого стало известно, что пособники Максима Марцинкевича, также известного под псевдонимом «Тесак», предстанут перед судом по делу об убийствах, совершенных в 2000-х годах.

Известно, что группа злоумышленников, в которую входил и Максим Марцинкевич, исповедовала националистические взгляды, совершила несколько убийств на территориях Смоленской и Московской областей.

Обвиняемый же Максим Марцинкевич погиб. Его тело обнаружили утром 16 сентября 2020 года в камере СИЗО № 3 ГУФСИН России по Челябинской области, где он отбывал срок по другому уголовному делу. По предварительным данным, мужчина оставил предсмертную записку. Позже в СК подчеркнули, что у следствия нет оснований полагать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.