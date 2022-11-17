Стали известны дата и место прощания с Александром Горшковым

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

Прощание с президентом Федерации фигурного катания на коньках России, советским фигуристом Александром Горшковым пройдет в храме при Боткинской больнице 20 ноября. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания Москвы.

Кроме того, пройдет прощание на Малой спортивной арене в Лужниках с 12:00 до 14:00, передает ТАСС.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась с «Вечерней Москвой» своими переживаниями по поводу смерти Горшкова. Тренер подчеркнула, что он был легендарным спортсменом.

Известный советский фигурист, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков скончался на 77-м году жизни в четверг, 17 ноября.

Горшков стал победителем первых олимпийских соревнований в танцах на льду, выиграв золотую медаль на Играх в Инсбруке в 1976 году в паре с Людмилой Пахомовой. Горшков имел звания заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, заслуженного работника физической культуры РФ. Последние 12 лет занимал пост президента Федерации фигурного катания на коньках России.