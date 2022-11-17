Украина начала возведение бетонного забора на границе с Белоруссией

Фото: president.gov.ua

Украина начала возведение бетонного забора с колючей проволокой на границе с Белоруссией. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.

— Заграждение, установленное на украинской территории, состоит из бетонных плит. Забор не является сплошным — в некоторых местах отсутствуют по 2–3 плиты. Кроме того, вдоль железобетонного забора украинская сторона установила наблюдательные посты, — говорится в сообщении.

Высота возведенного Киевом забора достигает почти четырех метров. Кроме того, украинские пограничники, находящиеся на наблюдательных постах, постоянно целятся из оружия в людей на белорусской стороне. Такое поведение только накаляет атмосферу на границе, заметили на сайте комитета.

31 октября глава белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил, что в случае провокации со стороны украинских военных в отношении белорусских пограничников Минск даст ответ.

Лаппо тогда отметил, что на границах со странами Прибалтики и Польшей обстановка спокойная, а на границу с Украиной стянуты резервы.

14 октября в Белоруссии ввели режим контртеррористической операции. Глава МИД республики Владимир Макей сообщил, что «отдельные сопредельные государства планируют провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Белоруссии». Он отметил, что принятые меры нужны для безопасности страны.