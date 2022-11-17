В Венгрии выступили за отставку поддерживающих санкции ЕС политиков

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Нормальной реакцией лидеров стран — членов Евросоюза, которые поддержали введение санкций в отношении России, стал бы их уход в отставку. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

— ЕС хочет новых санкций только для того, чтобы как-нибудь оправдать свои ошибочные решения, которые наносят вред, потому что после заявления о том, что санкции означают тупик, надо будет назвать ответственных, — сказал он.

Венгерский министр добавил, что поддержавшим санкции политикам тогда бы пришлось выйти и публично признать, что они привели экономику Европы в упадок. В этом случае нормальной реакцией стал бы их уход в отставку. По его словам, введение санкций в ответ на начало спецоперации стало «наихудшим ответом» для Евросоюза, передает РИА Новости.

До этого лидер австрийской правонационалистической оппозиционной партии FPÖ Герберт Кикль заявил, что необходимо прекратить экономическую войну против России и отменить антироссийские санкции. По его мнению, в Австрии значительно усилилась волна инфляции из-за вхождения страны в санкционную политику Запада.