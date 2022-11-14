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Необходимо прекратить экономическую войну против России и отменить антироссийские санкции. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил лидер австрийской право-националистической оппозиционной партии FPÖ Герберт Кикль.

— Задачей момента является выход из этих санкций... Это непосредственная необходимость... отказаться от них, но вместо этого ведется игра в европейском концерте, делаются безответственные заявления со стороны Австрии о финансировании Украины, в настоящее время — о пакете в 18 миллиардов евро, который обсуждается и который имеет цель финансировать американский военный экспорт европейскими деньгами, — отметил он.

По его мнению, в Австрии значительно усилилась волна инфляции из-за вхождения страны в экономическую войну против России.

— Миллионы людей в этой стране таким образом ведут сейчас борьбу за выживание... Без этих санкций... предприятия могли бы нормально работать дальше, никогда не имели бы проблем, но сейчас они должны закрываться, — цитирует политика РИА Новости.

Кроме того, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что переговоры между российской и украинской сторонами не должны считаться закрытой темой. При этом время для этих переговоров пока не наступило, считает дипломат.

Автор Asia Times Леонард Гудман в воскресенье, 13 ноября, опубликовал в материал, в котором рассказал о влиянии американских производителей оружия на украинский конфликт. По его мнению, экалация конфликта на Украине стала «золотой жилой» для американской оружейной промышленности.