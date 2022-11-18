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Мужчина с мечом и топором напал на редакцию New York Times

Егор Провоторов
Происшествия
Мужчина с мечом и топором напал на редакцию New York Times
Фото: Pixabay

Вооруженный холодным оружием мужчина в четверг, 17 ноября, попытался ворваться в редакцию американской газеты New York Times. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По информации журналистов, при себе у мужчины были меч и топор. Злоумышленник заявил, что хотел просто пообщаться с сотрудниками политического департамента газеты.

Переговоры с мужчиной охранникам удалось провести в вестибюле здания на Манхэттене, где располагается редакция издания. После того, как американцу отказали в его «просьбе», он добровольно сдал оружие.

Кроме того, нападавший дождался приезда правоохранителей. Они увезли его на медицинское освидетельствование в больницу, пишет РЕН.

На прошлой неделе задержанный за пьяные выходки в Обнинске мужчина напал на двух сотрудниц полиции, уже находясь в отделении, и попытался выхватить у одной из них табельный пистолет.

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