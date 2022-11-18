Снежный покров в Москве увеличится к выходным до 15 сантиметров

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Метель и снежные заносы ожидаются в ближайшую пятницу, 18 ноября, в столичном регионе, к середине дня в субботу высота снежного покрова увеличится по меньшей мере до 10 сантиметров, местами — до 15, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— До середины субботы высота снега увеличится заметно, она уже будет составлять минимум 10 сантиметров, кое-где даже до 13-15, — пояснил специалист.

Вильфанд в интервью РИА Новости добавил, что в пятницу в столичном регионе ожидаются осадки в виде снега, ветер с порывами до 17 метров в секунду, а также снежные заносы.

Накануне научрук Гидрометцентра рассказал «Вечерней Москве», что жителей столицы ожидают морозы, метель и гололедица в предстоящие выходные. По его словам, температурный фон в пятницу соответствует погоде из второй половины декабря, например, новогодней ночи.

В субботу, 19 ноября, по словам синоптика, температура останется прежней, однако жителей столицы порадует солнце.