Ефимов: На площадке «Печатники» технополиса «Москва» построят миллион «квадратов» недвижимости под производства

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В ближайшие десять лет на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» в Печатниках построят около миллиона квадратных метров помещений, где смогут разместиться высокотехнологичные предприятия. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Спрос на производственные площади с готовой инженерной инфраструктурой постоянно растет. Так, мощности площадки ОЭЗ «Печатники» полностью заполнены — сегодня там на площади 460 тысяч квадратных метров размещается 130 компаний, создано более пяти тысяч рабочих мест, — заявил он.

По словам заместителя московского мэра, компании смогут получить статус резидента особой экономической зоны, что даст им значительные налоговые льготы. Так, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также таможенных пошлин.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что на площадке «Печатники» работают 48 компаний — резидентов технополиса. Среди них производители микроэлектроники, оптики, робототехники, новых материалов и медицинского оборудования.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, уже сейчас инвесторы выражают большой интерес к перспективным площадкам ОЭЗ.

До этого сообщалось, что в технополисе «Москва» разработали новый экспресс-тест на коронавирус. Продукт отличается от существующих тестов для выявления антигена вируса SARS-CoV-2 тем, что помогает анализировать образец слюны пациента, а не мазок из назальной полости.