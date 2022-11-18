Багреева: Экономическая стабильность Москвы позволяет сохранить приоритеты развития столицы

Мария Багреева на коллегии УФНС / Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Диверсификация экономики и эффективная налоговая политика позволяют сохранить социальную направленность бюджета Москвы и направить средства на развитие образования, здравоохранения и социальной поддержки горожан. Об этом сообщила министр правительства столицы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева в пятницу, 18 ноября.

По ее словам, Москве в текущей экономической ситуации удалось сохранить положительную динамику доходов бюджета. Почти 99 процентов налоговых поступлений приходится на НДФЛ, налог на прибыль, имущественные налоги и специальные налоговые режимы.

— По итогам трех кварталов текущего года налоговые поступления составляют 89 процентов доходов московского бюджета. Общий объем налоговых платежей в январе — сентябре 2022 года составил 2,3 триллиона рублей, что на 13 процентов больше аналогичного периода прошлого года, — сказала Багреева в ходе выступления на заседании Коллегии столичного управления ФНС.

Министр заключила, что именно данные ФНС позволяют проводить властям города оперативную оценку состояния отдельных отраслей экономики города и разрабатывать своевременные и эффективные меры поддержки. В этом году общий объем антикризисного плана поддержки населения и бизнеса составляет 101,6 миллиарда рублей.

До этого сообщалось, что более 36 тысяч столичных компаний обратились к властям города за предоставлением антикризисных мер поддержки с момента их введения. По его словам, одной из самых востребованных мер стала отсрочка по аренде городского имущества и земельных участков.