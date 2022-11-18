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Андрей Бочкарев рассказал о строительстве гостиничного комплекса на Никитском бульваре

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев рассказал о строительстве гостиничного комплекса на Никитском бульваре
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Никитский бульвар Карта всех событий

На Никитском бульваре в столице возведут гостиничный комплекс с подземной автостоянкой. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 18 ноября.

— Гостиничный комплекс будет построен по адресу Никитский бульвар, владение 6/20. Его общая площадь составит более 23,3 тысячи квадратных метров, — рассказал он.

Градостроительно-земельная комиссия во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным приняла решение об одобрении проектов режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам. По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на данный момент территорию площадью 0,3 гектара освободили от объектов капитального строительства.

Еще одну гостиницу планируется построить на юго-востоке Москвы в рамках развития производственной зоны № 26 «Южный порт». По словам Бочкарева, на участке площадью 64,88 гектара планируется разместить общественно-производственную застройку суммарной поэтажной площадью 935,5 тысячи квадратных метров.

Строительство Центральный административный округ (ЦАО) Андрей Бочкарев
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