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Приметы и советы

В Кремле ответили на подтверждение Швецией данных в пользу версии теракта на «Северных потоках»

Полина Долганова
В мире
В Кремле ответили на подтверждение Швецией данных в пользу версии теракта на «Северных потоках»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Кремль приветствует тот факт, что Швеция подтвердила данные в пользу версии теракта на газопроводах «Северные потоки». Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в данном случае важно найти того, кто стоит за случившимся.

— Сам тот факт, что уже стали поступать данные в пользу подтверждения диверсионного акта или террористического акта — это можно как угодно называть — это лишний раз подтверждает ту информацию, которая была и есть у российской стороны, — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

18 ноября в прокуратуре Швеции подтвердили факт диверсии на «Северных потоках», рядом с трубопроводами были обнаружены остатки взрывчатки. Как рассказал ведущий предварительное расследование прокурор Матса Юнгквист, расследование все еще продолжается для более обоснованных выводов о ЧП.

В ночь на 26 сентября специалисты зафиксировали падение давления в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Подробности теракта и его приведение в исполнение выясняла «Вечерняя Москва».

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