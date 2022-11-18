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Эрдоган заявил, что встреча глав ЦРУ и СВР помогла предотвратить неконтролируемую эскалацию

Лейла Алиева
В мире
Эрдоган заявил, что встреча глав ЦРУ и СВР помогла предотвратить неконтролируемую эскалацию
Фото: Администрация президента РФ

Встреча директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина и главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса в Анкаре стала ключевой в предотвращении неконтролируемой эскалации. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 18 ноября, во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун рассказал, что на переговорах обсуждались угрозы международной безопасности, в том числе касающиеся возможного применения ядерного оружия, пишет ТАСС.

Переговоры между США и Россией состоялись 14 ноября в Анкаре, где встретились глава ЦРУ Уильям Бернс и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По данным телеканала CNN, Бернс не поднимал в разговоре с Нарышкиным тему мирного урегулирования украинского конфликта.

Позже Эрдоган заявил, что главы ЦРУ и СВР во время встречи обсудили тему ядерного оружия. По словам турецкого лидера, Бернс и Нарышкин договорились, что ни США, ни Россия не будут предпринимать попыток применить средства массового поражения.

Россия Турция Переговоры
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