Эрдоган заявил, что встреча глав ЦРУ и СВР помогла предотвратить неконтролируемую эскалацию

Фото: Администрация президента РФ

Встреча директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина и главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса в Анкаре стала ключевой в предотвращении неконтролируемой эскалации. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 18 ноября, во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун рассказал, что на переговорах обсуждались угрозы международной безопасности, в том числе касающиеся возможного применения ядерного оружия, пишет ТАСС.

Переговоры между США и Россией состоялись 14 ноября в Анкаре, где встретились глава ЦРУ Уильям Бернс и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По данным телеканала CNN, Бернс не поднимал в разговоре с Нарышкиным тему мирного урегулирования украинского конфликта.

Позже Эрдоган заявил, что главы ЦРУ и СВР во время встречи обсудили тему ядерного оружия. По словам турецкого лидера, Бернс и Нарышкин договорились, что ни США, ни Россия не будут предпринимать попыток применить средства массового поражения.