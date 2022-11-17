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Эрдоган: Россия и США договорились не применять ядерное оружие

Георгий Соланович
В мире
Эрдоган: Россия и США договорились не применять ядерное оружие
Фото: Администрация президента РФ

Россия и Соединенные Штаты договорились не использовать ядерное оружие, заявил в четверг, 17 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после совещания с главой разведки страны.

— Информация, которую я получил от моего начальника разведки по поводу того, будут ли Россия и США применять здесь ядерное оружие, заключается в том, что на данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие, — заявил Эрдоган.

Он также отметил, что рассчитывает на продолжение встреч глав разведок двух стран в Турции, передает РИА Новости.

В Анкаре 14 ноября прошли переговоры главы ЦРУ Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. По данным телеканала CNN, на встрече обсуждались риски применения Россией ядерного оружия и вопросы относительно задержанных в РФ граждан США.

«Вечерняя Москва» выясняла, можно ли нейтрализовать ядерное оружие. По словам военного эксперта Вячеслава Дандыкина, остановить ядерное оружие можно с помощью превентивного удара, который позволит нейтрализовать атаку противника и незамедлительно нанести ответный удар.

Реджеп Тайип Эрдоган Россия США Ядерное оружие
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