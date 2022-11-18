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Врач Осипов оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач Осипов оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Подмосковье
Фото: Unsplash

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, какая эпидобстановка наблюдается в Московской области.

По оценке специалиста, на территории Подмосковья все реже фиксируются случаи заражения коронавирусом среди детей. Однако россияне, которые имеют хронические заболевания, по-прежнему остаются в зоне риска. По его словам, коронавирус вызывает тяжелые последствия у людей с хроническими заболеваниями старше 65 лет и у тех, кто не прошел вакцинацию.

Врач также сообщил, что в Подмосковье выявлены два первых случая заражения свиным гриппом.

— Если ковид вызывает повышенную склонность к тромбам, то вирус свиного гриппа наоборот вызывает кровотечение внутренних органов, и от этого может наступить летальный исход, так как это кровотечение трудно остановить, — отметил Осипов в комментарии «Радио 1».

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что симптомы гриппа и коронавируса схожи в самом начале заболевания. Так, у пациентов поднимается температура, появляются кашель, боль в суставах, головная боль, упадок сил, передает Москва 24.

Коронавирус может спровоцировать целый ряд заболеваний, которые наносят все больше вреда при каждом последующем заражении. «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, как повторное заражение коронавирусом влияет на здоровье.

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