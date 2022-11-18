Власти Киева допустили полное отключение электроэнергии в городе

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Заместитель председателя городской администрации Киева Николай Поворозник рассказал о проработке разных возможных сценариев, среди которых числится полное отключения света. Об этом украинский чиновник заявил в эфире телеканала «Киев» в пятницу, 18 ноября.

По словам Поворозника, городским властям удалось уйти от принципа аварийных отключений электроэнергии и перейти на плановые решения этого вопроса. При этом чиновник подчеркнул, что с приходом низких температур потребление электроэнергии будет существенно увеличиваться, а значит система может не справиться с нагрузкой, что может повлечь новые аварийные отключения.

Проблемы с энергетикой на Украине начались с 10 октября, когда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после теракта на Крымском мосту. В этот день были нанесены удары по украинским объектам энергетики, военного управления и связям.

16 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ближайшие несколько дней станут тяжелыми для украинской энергосистемы. Местных жителей призвали с пониманием отнестись к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, и использовать электроэнергию экономнее.