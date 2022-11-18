Эксперты дали советы, как сохранить хорошую память

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Эксперты рассказали, какие упражнения эффективны для сохранения хорошей памяти.

Медики советуют учить иностранные языки. Начать изучение можно в любом возрасте.

Стоит пробовать менять ведущую руку, то есть правша должен пробовать писать левой, а левша правой. Так будут задействованы оба полушария мозга.

Полезно будет разучивать стихи и тексты песен. Важно, чтобы они нравились — так вы будете получать от процесса не только пользу, но и удовольствие.

Эксперты также советуют менять привычные маршруты и пытаться запомнить мелкие детали по пути следования, передает Общественная служба новостей.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль перечислила продукты, которые помогут сохранить хорошую память после 65 лет.