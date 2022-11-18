Красный Крест прокомментировал фото с привязанными к столбам в Херсоне людьми

Фото: Минобороны РФ

Международный комитет Красного Креста (МККК), комментируя обращение комиссии российского Совета по правам человека (СПЧ) по поводу фотографий с привязанными к столбам людьми в Херсоне, в пятницу, 18 ноября, подчеркнул недопустимость такого обращения, при котором унижается человеческое достоинство.

Представители комитета отметили, что подобные формы обращения с людьми запрещены международным гуманитарным правом и правом в области прав человека.

— Они неоправданны ни при каких обстоятельствах, — цитирует слова гуманитарной организации РИА Новости.

Кроме того, МККК напомнил, что стороны конфликта, подписавшие Женевские конвенции, несут полную ответственность за расследование случившегося.

Издание Daily Mail опубликовало снимки, на которых украинская армия с приходом в Херсон привязала местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с российскими властями, к столбам. На кадрах видно, как вокруг них стоят другие граждане и наблюдают за ситуацией.

В тот же день временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо рассказал, что Украина подвергает репрессиям население Херсонской области. Пресс-служба Сальдо также посоветовала жителям Херсона быть настороже во время посещения города украинским президентом Владимиром Зеленским.