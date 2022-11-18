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Приметы и советы

Москалькова призвала к международному расследованию расстрела российских военнопленных

Евгений Жуков
В мире
Москалькова призвала к международному расследованию расстрела российских военнопленных
Фото: Пресс-служба Совфеда

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в пятницу, 18 ноября, призвала международные организации потребовать проведения независимого расследования в связи с появлением кадров расстрела украинскими военными российских военнопленных.

— Нет таких слов, которые могли бы выразить всю боль и горечь увиденного. Это — военное преступление, преступление против человечности, которое не может не вызывать отвращения и возмущения, — заявила омбудсмен.

По словам Москальковой, она уже обратилась к генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, директору БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, а также к эксперту спецкомиссии ООН Эрику Месе и главе комитета Совета Европы по предупреждению пыток Митчеллу с требованием о проведении расследования, написала Москалькова в Telegram-канале.

18 ноября в Сети распространилось видео, запечатлевшее, как украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, которые лежат на земле.

Видеоролик прокомментировали в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

СК РФ в свою очередь возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ) пленных российских военнослужащих.

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