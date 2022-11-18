Автомобиль загорелся на 33-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 33-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 33-го километра МКАД загорелся легковой автомобиль. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Инцидент произошел в районе развязки с Варшавским шоссе. На место происшествия прибыли оперативные городские службы. В настоящее время уточняются информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего.

Движение в районе происшествия не затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Аналогичный инцидент произошел в этот же день на северо-западе Москвы. На Енисейской улице в районе дома № 19 загорелся автомобиль. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

В районе ДТП движение было затруднено и осуществлялось по двум полосам из трех. Спустя десять минут движение полностью восстановили.