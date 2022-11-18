В США заявили, что не толкают Зеленского к переговорам

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Соединенные Штаты не толкают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Москвой, решение об этом примет Киев. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

— Никто из США не толкает его (Зеленского — прим. «ВМ») к столу переговоров, — прокомментировал Кирби слова представителя Пентагона Марка Милли о том, что в зимний период может появиться возможность диалога между Москвой и Киевом.

Представитель Белого дома заверил, что Вашингтон не станет обсуждать с Москвой окончание боевых действий без участия Украины. По его словам, Зеленский «дал ясно понять», что в настоящее время не готов к переговорам. США занимает позицию, согласно которой «никакие вопросы относительно Украины не будут решаться без Украины», отметил Кирби.

По его словам, военные действия могли бы завершиться сегодня, если бы президент России Владимир Путин «сделал правильные вещи». Представитель Белого дома назвал лучшим выходом после отвода войск «дипломатически достигнутое соглашение», передает РИА Новости.

Накануне председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Марк Милли высказал мнение, что украинским силам не удастся выбить российские войска. Представитель Пентагона в ходе пресс-конференции по итогам встречи контактной группы помощи Украине выразил надежду на начало переговоров с российской стороной зимой, когда конфликт замедлится.