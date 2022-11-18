Одесситы вышли на улицу в знак протеста против отключений света

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Вышедшие на улицу жители Одессы перекрыли дорогу, протестуя против отключения электричества. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщило издание «Страна.ua».

В соцсетях распространилось видео, запечатлевшее, как люди ходят по пешеходному переходу туда и обратно, не давая проезжать автомобилям.

До этого представитель военной администрации региона Сергей Братчук сообщил, что без света остаются 70 процентов жителей области, передает РИА Новости.

18 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что массированные российские ракетные удары привели к выводу из строя почти половины энергетической системы Украины. По его словам, только за 15 ноября со стороны России по украинским городам было выпущено около 100 ракет.

Накануне глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ближайшие несколько дней окажутся тяжелыми для украинской энергосистемы. Местных жителей призвали с пониманием отнестись к отключениям, которые будут производить по мере необходимости, и экономнее относиться к использованию электроэнергии.