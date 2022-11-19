«Надоели завистливые фигуристки»: Губерниев оценил слова Родниной о доходах футболистов

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Заявление депутата Государственной думы России, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной о том, чтобы закрыть в стране профессиональные футбольные клубы, продолжает греметь в спортивном сообществе. По ее мнению, футболистов нужно отлучить от бюджетных денег, пусть зарабатывают сами. Мнения по этому поводу разделились: одни согласны с Родниной, другие в штыки восприняли эту инициативу.

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на обсуждение доходов российских футболистов. Он высказался в Telegram-канале, назвав этот командный вид спорта номером один.

— Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов! Футбол — коммерческий, дорогой вид спорта номер 1! И чем завидовать, лучше бы шли учиться, развиваться и самореализоваться! И в спорте и в жизни! — написал Губерниев.

Однако не все подписчики знаменитости согласились с его мнением. Многим более близка позиция фигуристки.

Футбольный клуб «Рубин» остался без главного тренера в самый неподходящий момент, когда у команды начала получаться неплохая игра. Такое мнение 16 ноября высказал Дмитрий Губерниев.