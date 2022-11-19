Синоптики пообещали москвичам морозную погоду 19 ноября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В субботу, 19 ноября, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны осадки в виде снега.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус восемь-три градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне девяти-четырех градусов мороза.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 3–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Московском регионе до вторника, 22 ноября.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в Москве начался календарный декабрь, поэтому жителей столицы ожидают морозы, метель и гололедица в предстоящие выходные.

По его словам, температурный фон 18 ноября соответствует погоде второй половине декабря, например новогодней ночи.