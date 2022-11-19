В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве российских пленных

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В ООН призвали провести расследования всех сообщений, в которых содержится информация о нарушении прав человека и привлечению к ответственности всех виновных. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.

Таким образом он прокомментировал обращение омбудсмена Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарьи Морозовой из-за видеозаписи с убитыми российскими бойцами, которые попали в плен.

— Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности, — заявил он в разговоре с РИА Новости.

18 ноября в Сети распространилось видео, запечатлевшее, как украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, которые лежат на земле.

Видеоролик прокомментировали в Министерстве обороны России. Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела российских военнослужащих.