Высота снежного покрова в столице превысила десять сантиметров

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Уровень снежного покрова в столице превысил десять сантиметров. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— В Москве высота снежного покрова, по данным метеостанции ВДНХ, достигла отметки 10 сантиметров — это также самый высокий показатель с начала осени, — отметил он.

По словам синоптика, высота снега на других метеостанциях составляет от 10 до 11 сантиметров. Он добавил, что снежный покров также вырос в Московской области. В Дмитрове его уровень достиг 17 сантиметров. При этом только за сутки его высота увеличилась на 13 сантиметров, написал Леус в своем Telegram-канале.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал «Вечерней Москве», что в столице начался календарный декабрь. Жителей столицы ожидают морозы, метель и гололедица в предстоящие выходные. Синоптик предупредил автолюбителей о гололедице и заносах на столичных дорогах.

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