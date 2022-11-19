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Израильские власти могут лишить внуков евреев из России права на репатриацию

Полина Долганова
В мире
Израильские власти могут лишить внуков евреев из России права на репатриацию
Фото: Pixabay

Внуки евреев не по материнской линии могут лишиться права на репатриацию в Израиле. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц.

Он напомнил, что накануне праворадикалы избрались в кнессет и хотят требовать отмены параграфа о внуках в Законе о возвращении.

— Сейчас он работает так: евреем является только тот, у кого еврейкой является мама (а также ее мама, и так до начала веков). Такого человека в юридической практике называют последним евреем. От него отсчитывают два поколения — к детям и внукам. И они тоже имеют право на репатриацию, — пояснил специалист.

Он уточнил, что власти Израиля и так лишают людей гражданства по итогам выборочных проверок, передает РИА Новости.

Недавно Украина дважды проголосовала за антиизраильские резолюции в ООН за последние две недели. Итоги голосования решительно осудил премьер-министр Израиля Яир Лапид. Он заявил, что этот шаг может привести к эскалации конфликта Палестины и Израиля. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Дмитрия Журавлева, как действия Украины отразятся на отношениях между странами и может ли Израиль перейти на сторону России.

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