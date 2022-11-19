Собянин объявил о завершении работ по благоустройству Волоколамского шоссе

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Россия, Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении работ по благоустройству одной из крупнейших магистралей столицы — Волоколамского шоссе.

— Установили 36 современных остановок с USB-портами, табло прибытия и картами, обновили тротуары и освещение. Осталось высадить деревья и кустарники, — сказал глава города.

Проведенные работы сделали шоссе удобнее для пешеходов и пассажиров городского транспорта, поскольку в разных местах вдоль магистрали можно воспользоваться МЦД, МЦК, метро и автобусами.

Собянин также сообщил о преображении сквера перед академией имени С. Г. Строганова, где специалисты расширили пешеходную часть, а также сделали новое освещение и установили лавочки.

В ближайшее время там будут проведены работы по монтажу постаментов для скульптур и арт-объектов из музея Строгановки.

Кроме того, в рамках благоустройства Волоколамского шоссе был обновлен парк «Долина реки Химки», где акцент был сделан на детский отдых, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого Собянин рассказал, что Москва провела глобальную работу по переустройству городского хозяйства. По его словам, за последние пять–семь лет в городе создали новую систему городского хозяйства, особенно в сфере эксплуатации дорог и уборки снега.