«Традиции наших предков»: Арина Шарапова поддержала идею украсить Москву, но отказаться от массовых торжеств

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Телеведущая Арина Шарапова поддержала решение участников проекта «Активный гражданин», которые проголосовали за вариант украшения Москвы к Новому году, а также отказа от массовых концертных мероприятий.

— Новый год собирает дорогих сердцу людей, согревает теплом и уютом милого дома. Во все времена при любых событиях в стране и мире мы хранили традиции наших предков: наряжали елку, накрывали на стол и верили в волшебство новогодней ночи, — отметила она.

По мнению телеведущей, люди в настоящее время как никогда нуждаются в поддержке и заботе. Она убеждена, что «встречать Новый год просто необходимо».

При этом украшение города гирляндами создаст во время праздника особое настроение, передает слова Шараповой официальный сайт мэра Москвы.

Урбанист Алексей Введенский в разговоре с «Вечерней Москвой» положительно оценил итоги голосования москвичей в сервисе «Активный гражданин» по теме празднования Нового года в столице.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 80 процентов участников голосования в «Активном гражданине» поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города.