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МЧС призвало москвичей быть осторожными из-за гололедицы

Василий Плиткин

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Погода в Москве
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МЧС призвало москвичей быть осторожными из-за гололедицы
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Москвичам следует быть осторожными на улице в условиях гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России в субботу, 19 ноября.

— В столице наблюдаются перепады ночных и дневных температур. Гололедица может стать причиной происшествий, связанных с травмированием пешеходов, — говорится в сообщении.

При гололедице, как уточняется, увеличивается число вывихов, переломов и ушибов. Ведомство, в частности, посоветовало в связи с этим носить нескользящую обувь с толстой подошвой.

Кроме того, не стоит находиться около проезжей части, а также перебегать дорогу в неположенном месте, передает Telegram-канал ведомства.

18 ноября сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Московском регионе до 22 ноября.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в Москве начался календарный декабрь, поэтому жителей столицы ожидают морозы, метель и гололедица в предстоящие выходные.

Травматолог Константин Терновой рассказал «ВМ», что при падении в гололед можно получить различные травмы, однако существует несколько способов защиты, которые помогут избежать их.

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