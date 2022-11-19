Власти заявили об опасности обрушения в доме на Сахалине после взрыва газа

В пятиэтажном жилом доме в населенном пункте Тымовское на Сахалине, где взорвался баллон с газом, может обрушиться еще один подъезд. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада.
— Второй подъезд мы заблокировали из-за опасности его обрушения. Завтра ожидаем техническую комиссию, которая обследует дом и сделает свое заключение по всему дому и по каждому подъезду в частности, — сказал чиновник.
Местные власти, решая вопрос о дальнейшем заселении людей в подъезд, который не пострадал, будут исходить из соответствующего решения специалистов, написал Звада в Telegram-канале.
19 ноября на Сахалине в поселке Тымовском в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Уточняется, что в результате инцидента обрушился подъезд.
На место инцидента прибыли оперативные городские службы, а также вертолет Ми-8 со спасателями в составе экипажа. По данным МЧС, на месте инцидента работали 59 человек и было задействовано 13 единиц техники.
Местные власти объявили траур в Тымовском районе. Руководство области окажет необходимую помощь всем пострадавшим, «включая решение жилищных вопросов», сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.