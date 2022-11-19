Власти заявили об опасности обрушения в доме на Сахалине после взрыва газа

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

В пятиэтажном жилом доме в населенном пункте Тымовское на Сахалине, где взорвался баллон с газом, может обрушиться еще один подъезд. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада.

— Второй подъезд мы заблокировали из-за опасности его обрушения. Завтра ожидаем техническую комиссию, которая обследует дом и сделает свое заключение по всему дому и по каждому подъезду в частности, — сказал чиновник.

Местные власти, решая вопрос о дальнейшем заселении людей в подъезд, который не пострадал, будут исходить из соответствующего решения специалистов, написал Звада в Telegram-канале.

19 ноября на Сахалине в поселке Тымовском в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Уточняется, что в результате инцидента обрушился подъезд.

На место инцидента прибыли оперативные городские службы, а также вертолет Ми-8 со спасателями в составе экипажа. По данным МЧС, на месте инцидента работали 59 человек и было задействовано 13 единиц техники.

Местные власти объявили траур в Тымовском районе. Руководство области окажет необходимую помощь всем пострадавшим, «включая решение жилищных вопросов», сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.