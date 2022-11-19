Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стало известно о планах России отвязать торговлю с дружественными странами от доллара

Анастасия Колоскова
Экономика
Стало известно о планах России отвязать торговлю с дружественными странами от доллара
Фото: Unsplash

Власти России занимаются изучением возможности отказа от расчетов цен во внешнеторговых сделках с дружественными странами посредством курса доллара и намерены применять альтернативные индикаторы для расчетов. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Так, в материале уточняется, что рынок столкнулся с глобальной задачей организовать систему, которая позволит окончательно отказаться от кросс-курса через американскую валюту.

По данным газеты, в настоящее время над этой инициативой работают ЦБ и Минфин вместе с банками. Федеральный чиновник заявил изданию, что рассматриваются различные направления, в том числе вариант корзины валют, которая должна соответствовать структуре российского внешнеторгового оборота.

При этом набор валют, который могла бы включать корзина, пока неясен, так как большая часть оборота остается в долларах, передает РБК.

Экономист и аналитик Александр Разуваев заявил «Вечерней Москве», что основные перемены в российской экономике в ближайшее время будут связаны с изменениями в торговле с другими странами. Однако экономика будет меняться и внутри России.

По мнению собеседника «ВМ», самое главное направление в перестройке российской экономики — изменения во внешней торговле.

Минфин РФ ЦБ РФ Доллар
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Небо Украины на замке, а ключи у Шойгу

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Все мнения
О проекте