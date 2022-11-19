Стало известно о планах России отвязать торговлю с дружественными странами от доллара

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Власти России занимаются изучением возможности отказа от расчетов цен во внешнеторговых сделках с дружественными странами посредством курса доллара и намерены применять альтернативные индикаторы для расчетов. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Так, в материале уточняется, что рынок столкнулся с глобальной задачей организовать систему, которая позволит окончательно отказаться от кросс-курса через американскую валюту.

По данным газеты, в настоящее время над этой инициативой работают ЦБ и Минфин вместе с банками. Федеральный чиновник заявил изданию, что рассматриваются различные направления, в том числе вариант корзины валют, которая должна соответствовать структуре российского внешнеторгового оборота.

При этом набор валют, который могла бы включать корзина, пока неясен, так как большая часть оборота остается в долларах, передает РБК.

Экономист и аналитик Александр Разуваев заявил «Вечерней Москве», что основные перемены в российской экономике в ближайшее время будут связаны с изменениями в торговле с другими странами. Однако экономика будет меняться и внутри России.

По мнению собеседника «ВМ», самое главное направление в перестройке российской экономики — изменения во внешней торговле.