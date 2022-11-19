«Газпром Трансгаз»: Причиной аварии под Санкт-Петербургом стал разрыв газопровода

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Ленинградской области произошел разрыв газопровода «Белоусово — Ленинград» с последующим возгоранием. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе компании «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург».

Сотрудники оперативно отключили участок газопровода. «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург», завершается переключение потребителей на газоснабжение от других источников после происшествия, передает ТАСС.

Открытое горение на месте инцидента ликвидировано, сообщает Telegram-канал МЧС.

До этого в администрации Ленинградской области рассказали, что спасатели приступили к тушению возгорания на газозаправочной станции в районе Всеволожска.

Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что, согласно предварительно версии, пожар возник в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения в связи с инцидентом нет, подчеркнул он.

СК приступил к проверке по факту возгорания на станции по статье УК «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».