Украинцев призвали подумать над отъездом за границу для экономии электричества

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Генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения нагрузки на энергетическую отрасль государства.

— В частности, уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, которые спасают наших раненых солдат, — заявил Тимченко.

По его словам, с каждым ракетным ударом энергосистема государства становится менее стабильной, а снижение потребления электроэнергии позволит поддержать ее функционирование, передает РИА Новости.

16 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ближайшие несколько дней станут тяжелыми для энергосистемы страны.

Местных жителей призвали с пониманием отнестись к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, и использовать электроэнергию экономнее.

18 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что массированные российские ракетные удары привели к выводу из строя почти половины энергетической системы Украины.