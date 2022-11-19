Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Украинцев призвали подумать над отъездом за границу для экономии электричества

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинцев призвали подумать над отъездом за границу для экономии электричества
Фото: depositphotos

Генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения нагрузки на энергетическую отрасль государства.

— В частности, уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, которые спасают наших раненых солдат, — заявил Тимченко.

По его словам, с каждым ракетным ударом энергосистема государства становится менее стабильной, а снижение потребления электроэнергии позволит поддержать ее функционирование, передает РИА Новости.

16 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ближайшие несколько дней станут тяжелыми для энергосистемы страны.

Местных жителей призвали с пониманием отнестись к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, и использовать электроэнергию экономнее.

18 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что массированные российские ракетные удары привели к выводу из строя почти половины энергетической системы Украины.

Украина Электроэнергия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Небо Украины на замке, а ключи у Шойгу

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Все мнения
О проекте