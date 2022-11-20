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Эксперт Стюрина рассказала, кто имеет право на выплату 16 тысяч рублей от государства

Юлия Курганова
Общество
Эксперт Стюрина рассказала, кто имеет право на выплату 16 тысяч рублей от государства
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Обладатели звания «Почетный донор России» в этом году получат 16 тысяч рублей. Старший преподаватель факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарья Стюрина назвала, какие еще льготы положены донорам.

По ее словам, данная категория граждан имеет право на дополнительный выходной с сохранением заработной платы, бесплатное питание в день сдачи кровь. При этом доноры могут получить оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время, льготные путевки на санаторно-курортное лечение, ежегодные выплаты, внеочередное оказание медпомощи и предусмотренные на региональном уровне преференции.

Специалист рассказала, что региональные почетные доноры также получают льготы. Например, почетные доноры Москвы имеют право на бесплатный проезд и скидки на оплату ЖКХ и лекарств.

— В Санкт-Петербурге предусмотрено присвоение звания «Ветеран труда» почетным донорам России, если наличие трудового стажа соответствует 20 и более годам для женщин и 25 годам и более для мужчин, — сообщила Стюрина в беседе с агентством «Прайм».

27 октября в Московском городском педагогическом университете прошла традиционная акция «День донора». Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила со студентами, которые сами сдали кровь и помогли организовать акцию.

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