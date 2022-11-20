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Среди членов Республиканской партии растет число противников военной помощи украинским властям. Об этом сообщил бывший специальный помощник экс-президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен.

— Сейчас 48 процентов республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины. В марте их было всего шесть, — заявил он.

По словам Аллена, все большее число представителей республиканцев уже голосуют против поддержки Украины или обещают это сделать.

— Желание проголосовать против Украины может только усилиться, если в ближайшие месяцы в США начнется глубокая рецессия, — написал он в статье издания Politico.

Франции нужно прекратить оказывать помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому после его попытки развязать мировую войну. Об этом заявил депутат французского Национального собрания и глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети Twitter.

Он заявил о необходимости разработать план по мирному урегулированию кризиса и остановить поддержку Киева.