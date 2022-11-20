Москвичам рассказали, как защитить детей от опасного контента в интернете

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Эксперты столичного департамента информационных технологий подготовили пять советов, которые позволят научить детей безопасному поведению в интернете и оградить их от нежелательного контента.

— Многим правилам поведения, которые ребенок узнает в детстве, он будет следовать и во взрослой жизни. Поэтому важно не только защищать ребенка от нежелательного контента, но и учить его принципам безопасного поведения в Сети, причем делать это в атмосфере доверия и взаимопонимания, — говорится в сообщении.

Сперва родителям необходимо обсудить с детьми, почему важно быть осторожным в интернете и на что нужно обращать особое внимание. Кроме того, ребенку необходимо объяснить, что интернет нужен не только для развлечений.

Далее на технику ребенка следует установить антивирусные программы, а также настроить детский профиль. Эксперты также советуют родителям общаться со своими детьми и узнавать, что тех интересует в Сети, передает официальный сайт мэра Москвы.

В век высоких технологий все чаще люди сталкиваются с тем, что посторонние могут заполучить личную информацию о них.

Что можно узнать о человеке по номеру телефона и есть ли возможность удалить эту информацию из Сети, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по кибербезопасности Сергея Вакулина.