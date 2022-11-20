Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам рассказали, как защитить детей от опасного контента в интернете

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали, как защитить детей от опасного контента в интернете
Фото: Pexels

Эксперты столичного департамента информационных технологий подготовили пять советов, которые позволят научить детей безопасному поведению в интернете и оградить их от нежелательного контента.

— Многим правилам поведения, которые ребенок узнает в детстве, он будет следовать и во взрослой жизни. Поэтому важно не только защищать ребенка от нежелательного контента, но и учить его принципам безопасного поведения в Сети, причем делать это в атмосфере доверия и взаимопонимания, — говорится в сообщении.

Сперва родителям необходимо обсудить с детьми, почему важно быть осторожным в интернете и на что нужно обращать особое внимание. Кроме того, ребенку необходимо объяснить, что интернет нужен не только для развлечений.

Далее на технику ребенка следует установить антивирусные программы, а также настроить детский профиль. Эксперты также советуют родителям общаться со своими детьми и узнавать, что тех интересует в Сети, передает официальный сайт мэра Москвы.

В век высоких технологий все чаще люди сталкиваются с тем, что посторонние могут заполучить личную информацию о них.

Что можно узнать о человеке по номеру телефона и есть ли возможность удалить эту информацию из Сети, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по кибербезопасности Сергея Вакулина.

Кибербезопасность Москва Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Небо Украины на замке, а ключи у Шойгу

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Все мнения
О проекте