Специалисты демонтируют подъезд дома на Сахалине, где взорвался газ

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

Специалисты решили оперативно демонтировать первый подъезд дома в населенном пункте Тымовское на Сахалине, где взорвался баллон с газом. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в воскресенье, 20 ноября.

— Территория дома на улице Библиотечной, 6а, в Тымовском, где взорвался баллон с газом, сейчас огорожена, выставлены два поста полиции. На месте работают специалисты Фонда капитального ремонта и строительной лаборатории, — говорится в сообщении.

Задача заключается в том, чтобы обследовать дом и получить экспертное заключение о его дальнейшей эксплуатации, объяснил он. Если эксперты решат, что проживание в остальных подъездах безопасно для людей, дом ждет капитальный ремонт.

При этом в Тымовском развернули комплекс, который используется для диагностики жилых зданий после землетрясений и других чрезвычайных ситуаций, написал Лимаренко в Telegram-канале.

9 ноября на Сахалине в поселке Тымовском в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Уточняется, что в результате инцидента обрушился подъезд.

Местные власти объявили траур в Тымовском районе. Руководство области окажет необходимую помощь всем пострадавшим, «включая решение жилищных вопросов», сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.