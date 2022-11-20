Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

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Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса по оповещению в воскресенье, 20 ноября.

Первые сирены прозвучали под Киевом, затем воздушная тревога начала объявляться в остальных областях страны, в том числе западных, сообщают «Известия».

Генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев рассмотреть возможность выезда из страны на три–четыре месяца для уменьшения нагрузки на энергетическую отрасль государства.

Он уточнил, что с каждым ракетным ударом энергосистема государства становится менее стабильной, а снижение потребления электроэнергии позволит поддержать ее функционирование.

16 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ближайшие несколько дней станут тяжелыми для энергосистемы страны.

Местных жителей призвали с пониманием отнестись к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, и использовать электроэнергию экономнее.