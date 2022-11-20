TRT: Эрдоган отдал приказ о воздушных операциях в Ираке и Сирии после G20

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о проведении операции «Коготь и меч» на территории Сирии и Ирака после саммита G20. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщил турецкий телеканал TRT.

Во время эфира канал запустил видеообращение турецкого лидера. В нем Эрдоган, находясь в личном самолете, распорядился начать проведение операции.

До этого агентство Anadolu со ссылкой на военное командование сообщило, что турецкие войска проводят военно-воздушную операцию на севере Сирии и Ирака. Она была направлена против террористических целей Рабочей партии Курдистана.

Позже Минобороны Турции подтвердило информацию о проведении операции. Как утверждает оборонное ведомство, ее целью служила нейтрализация членов РПК, а также Союза общин Курдистана и отрядов народной самообороны курдов.

Рабочая партия Курдистана обвиняется в причастности к теракту, в результате которого в Стамбуле погибли шесть человек, еще 81 прохожий пострадал. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».