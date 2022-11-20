Две свадьбы прошло на станции метро «Маяковская» в ночь на 20 ноября

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, метро Маяковская Карта всех событий

В рамках проекта «Новые адреса счастья» в ночь с 19 на 20 ноября на станции метрополитена «Маяковская» две пары провели церемонию бракосочетания. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Московский транспорт продолжает участвовать в проекте мэра Москвы Сергея Собянина «Новые адреса счастья». Нам очень приятно, что наши площадки пользуются большой популярностью у молодоженов, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Проведение церемоний бракосочетания в метро не мешает пассажирам. Мероприятия проводятся в ночное время, а площадка создает незабываемую атмосферу, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

15 ноября сообщалось, что в Москве почти тысяча пар связали себя узами брака в красивую дату — 11.11.22. Подобный результат оказался в три раза больше прошлогоднего.

Традиционно в Москве более четверти заключенных браков приходится на период с сентября по ноябрь. Все дело в том, что многие пары любят совмещать день свадьбы с праздниками, например с Днем города. В этом году в выходные, приуроченные к празднику, с 9 по 11 сентября, поженились более 1,5 тысячи пар.