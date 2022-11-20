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Приметы и советы

Лор-врач рекомендовала простой способ лечения больного горла

Араз Салехов
Общество
Лор-врач рекомендовала простой способ лечения больного горла
Фото: shutterstock

Полоскание антисептиками помогает вылечить больное горло. Об этом заявила врач-оториноларинголог «СМ-Клиники» Светлана Комарова.

— Основа лечения больного горла — это полоскание антисептиками, так как все бактерии находятся на поверхности слизистой. Такая процедура помогает смыть со слизистой бактерии и устранить причину заболевания, — отметила она.

Помимо этого, врач рекомендует применять при лечении системные противовирусные препараты, антисептические спреи или таблетки для купирования неприятных ощущений в горле, сообщает «Мослента».

«Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, в чем главная опасность пневмококковой инфекции и эффективно ли воздействует на нее недавно зарегистрированный препарат «Нанолек».

По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, единственным эффективным способом борьбы с пневмококковой инфекцией является вакцинация. Заражение, как отметила врач, происходит в момент ослабления иммунитета.

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