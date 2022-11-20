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«Выпиваю»: Вдовиченков прокомментировал слухи о серьезной болезни

Евгений Белоусов
Общество
«Выпиваю»: Вдовиченков прокомментировал слухи о серьезной болезни
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актер Владимир Вдовиченков, о серьезных проблемах со здоровьем которого недавно появились сообщения, впервые прокомментировал это. По словам артиста, ничего похожего с ним не происходило. Однако актер признался в пристрастии к алкоголю.

— Да, выпиваю. И не на праздники выпиваю. Я артист, я занимаюсь кино. Если я выпивал накануне, я иду либо в спортзал, либо на беговую дорожку, — заявил Вдовиченков.

Актер, по его собственному признанию, испытывает сильные физические и эмоциональные нагрузки, но это издержки профессии. На здоровье Вдовиченков не жалуется, об этом он рассказал в эфире телеканала НТВ.

Недавно сообщалось, что в течение нескольких дней 51-летний актер испытывал чувство тошноты и головокружение. Так как обращаться в больницу он отказывался, его супруга была вынуждена вызвать скорую.

Специалисты предварительно диагностировали у Вдовиченкова вертебро-базилярную недостаточность. При этом заболевании нарушаются питание и функциональность мозга.

В октябре появилась информация, что актер Арарат Кещян госпитализирован с грыжами в позвоночнике и ему необходима операция. Однако позже звезда сериала «Универ» опроверг слухи о серьезной болезни.

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