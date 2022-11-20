Более 200 представителей туриндустрии вошли во Всероссийскую ассоциацию патриотического туризма

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Свыше 200 представителей туриндустрии вошли в состав Всероссийской ассоциации патриотического туризма. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщили в пресс-службе музея.

— Участниками Всероссийской ассоциации патриотического туризма стали 203 организации. Мы видим, как Ассоциация динамично растет и развивается, объединяя всех участников, готовых популяризировать историко-патриотические направление в России, — отметили в отделе продвижения экскурсионных программ Музея Победы.

Как уточняется, ассоциация была создана при Музее Победы 19 июня 2022 года. Участниками Ассоциации стали Российский союз туриндустрии, туроператоры, туристические агентства, музеи, туристические информационные центры, отели и научно-образовательные организации.

Также стало известно о проведении конференции в Музее Победы, посвященной 80-летию Сталинградской битвы. Встречу проведет Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма. Начало мероприятия запланировано на 12:00.

Помимо этого, концерты в рамках творческого проекта «Журавли Победы» для молодежи пройдут в Музее Победы 19 и 20 ноября. Насладиться музыкальной программой можно будет бесплатно. Начало мероприятий запланировано на 14:10.