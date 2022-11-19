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Бесплатные концерты пройдут в выходные в Музее Победы

Полина Долганова
Город
Бесплатные концерты пройдут в выходные в Музее Победы
Фото: Музей Победы

Концерты в рамках творческого проекта «Журавли Победы» для молодежи пройдут в Музее Победы 19 и 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Насладиться музыкальной программой можно будет бесплатно. Начало мероприятий запланировано на 14:10.

Так, 19 ноября в Зале Полководцев гости смогут услышать молодых артистов из международного проекта «МультиАRTист» и «Все Сюда», а 20 ноября для москвичей выступит духовой оркестр института «Академия имени Маймонида».

18 ноября в Музее Победы отметили 30-летие Совета ветеранов ЗАО Москвы. Глава Совета ветеранов ЗАО генерал-лейтенант Виталий Скрябин рассказал, что свыше 300 фронтовиков проживают в Западном округе столицы. Церемонию празднования открывал оркестр Московского кадетского музыкального корпуса школы № 1770. Позже наряд почетного караула внес в музей российский флаг, знамена Москвы и Западного округа.

Также стало известно, что в столичном Музее Победы в День матери, 27 ноября, пройдут бесплатные экскурсии по экспозиции, мастер-классы, спектакль, концерт и кинопоказ. Вход в музей будет бесплатным для всех мам с детьми до 18 лет.

Концерты выходные дни Музей Победы
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